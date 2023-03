L' animale infetto che ha scatenato la pandemia | ecco l' origine del Covid

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Per mesi, quando nel 2020 il coronavirus Sars-COV-2 cominciava a correre sempre più veloce nell'uomo, gli scienziati si sono messi alla ricerca del cosiddetto ‘ospite intermedio', undal quale il virus avrebbe fatto il suo salto nella specie umana. Oggi a distanza di 3 anni quella domanda resta senza risposta. E in questo arco temporale nel dibattito fra gli esperti la teoria di un'naturale del virus si è alternata con l'ipotesi di una fuga dal laboratorio. Secondo l'ultima ipotesi il coronavirus Sars-CoV-2 avrebbe un legame con i cani procione in vendita al mercato di Wuhan, con nuove evidenze alla teoria secondo cui lapotrebbe essere stata innescata da un, trattato attraverso il commercio illegale di animali selvatici. I dati genetici, riportano i ...