"Landini non doveva invitare Meloni". "Ha sbagliato a farla parlare". Il popolo della Cgil proprio non ce la fa (Di venerdì 17 marzo 2023) Una piccola minoranza esce prima del discorso della premier intonando Bella ciao. La maggioranza resta in sala ma ascolta in un gelido silenzio. Del resto la premier non molla sui temi caldi come riforma delle tasse e Reddito di cittadinanza. L'applauso liberatorio scatta quando, a fine discorso, un delegato prende parola e dice: "Non mi è piaciuto"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - marattin : Con la foto Landini-Schlein-Conte non abbiamo nulla a che fare. Massimo rispetto, ma siamo un’altra cosa, anche ris… - GallettaRebecca : RT @Giorgiolaporta: Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e omo… - don_notadom1 : RT @strange_days_82: Qualcuno mi ricorda cosa ha fatto Landini, a difesa di tutti i lavoratori non vaccinati che sono stati sospesi dal lav… -