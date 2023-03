Landini, ascoltare per essere ascoltati (Di venerdì 17 marzo 2023) "Voglio solo dire due cose, stiamo per vivere un momento molto importante di questo congresso. Abbiamo scelto di fare un congresso aperto e di voler parlare con tutti, imparando anche ad ascoltare. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Voglio solo dire due cose, stiamo per vivere un momento molto importante di questo congresso. Abbiamo scelto di fare un congresso aperto e di voler parlare con tutti, imparando anche ad. L'...

Landini, ascoltare per essere ascoltati Chiedere di ascoltare è chiedere anche di essere ascoltati". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prima di lanciare il palco alla premier Giorgia Meloni. Cgil, Giorgia Meloni al Congresso a Rimini: l'intervento del premier 'È un momento importante per il Sindacato, dobbiamo parlare con tutti' ha dichiarato Landini accogliendo il premier sul palco. 'Bisogna imparare ad ascoltare anche chi ha idee diverse dalle nostre. Meloni interviene sul palco della Cgil: "Le proteste non mi spaventano. Il confronto è necessario, utile" ... il segretario della Cgil Maurizio Landini ha spiegato: "Abbiamo scelto di fare congresso aperto e di voler parlare con tutti, vuol dire imparare ad ascoltare anche chi può avere posizioni diverse. Cgil, Landini: grazie a Meloni, riconoscimento per sindacato Sapere ascoltare è anche la condizione per chiedere di avere il ... non essere spettatori del cambiamento del Paese ma protagonisti". Lo ha detto Maurizio Landini, introducendo Giorgia Meloni al ...