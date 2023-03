Lance Reddick muore a 60 anni: addio all’attore di The Wire, Fringe e John Wick (Di venerdì 17 marzo 2023) Lance Reddick è morto venerdì 17 marzo nella sua casa di Los Angeles, a 60 anni. La notizia è rimbalzata sui media statunitensi, confermata dal legale dell’attore che non ha specificato le cause della morte. Reddick, originario di Baltimora in Maryland, aveva esordito a metà degli anni Novanta. Nel corso della sua carriera ha lavorato a decine di film e serie tv, alcune delle quali tra le più acclamate di pubblico e critica. Nella serie The Wire interpretò il tenente Cedric Daniels, dando al suo personaggio una conotazione da «sergente istruttore», una caratteristica che, ricorda il The Washington Post, ha trasmesso a molti dei suoi personaggi. Per il cinema, Reddick ha lavorato anche alla saga John Wick con Keanu Reeves, Attacco al ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023)è morto venerdì 17 marzo nella sua casa di Los Angeles, a 60. La notizia è rimbalzata sui media statunitensi, confermata dal legale dell’attore che non ha specificato le cause della morte., originario di Baltimora in Maryland, aveva esordito a metà degliNovanta. Nel corso della sua carriera ha lavorato a decine di film e serie tv, alcune delle quali tra le più acclamate di pubblico e critica. Nella serie Theinterpretò il tenente Cedric Daniels, dando al suo personaggio una conotazione da «sergente istruttore», una caratteristica che, ricorda il The Washington Post, ha trasmesso a molti dei suoi personaggi. Per il cinema,ha lavorato anche alla sagacon Keanu Reeves, Attacco al ...

