Lance Reddick, morto a 60 anni l'attore noto per il suo ruolo in "John Wick" (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ morto l’attore Lance Reddick , star della saga cinematografica « John Wick ». Aveva 60 anni. Lo riporta il sito Tmz. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il corpo di Reddick è stato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 marzo 2023) E’l’, star della saga cinematografica «». Aveva 60. Lo riporta il sito Tmz. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il corpo diè stato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - Virus1979C : Lance Reddick, morto a 60 anni l'attore di 'John Wick' e 'The Wire' - dodoa64 : @OfSelina Lance Reddick? No, no,no.?? - _The_Taylor : LANCE REDDICK NNOOOOO - Lamb_guast84 : RT @tvblogit: È morto Lance Reddick, attore di serie tv cult come The Wire, Lost e Fringe -