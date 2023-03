Lance Reddick è morto, la star di The Wire e John Wick aveva 60 anni (Di venerdì 17 marzo 2023) L'attore Lance Reddick, recentemente nel cast di John Wick, è stato trovato morto nella mattina di venerdì 17 marzo, aveva 60 anni. Lance Reddick è morto all'età di 60 anni, dopo una carriera che lo ha portato recentemente a recitare anche nella saga di John Wick. Il sito TMZ ha riportato la triste notizia del corpo senza vita dell'attore, avvenuto nella sua casa di Studio City nelle prime ore della mattina di venerdì 17 marzo 2023. La causa della morte di Lance Reddick non è stata ancora svelata, ma le fonti del sito americano sostengono che il decesso sia avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto. L'attore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) L'attore, recentemente nel cast di, è stato trovatonella mattina di venerdì 17 marzo,60all'età di 60, dopo una carriera che lo ha portato recentemente a recitare anche nella saga di. Il sito TMZ ha riportato la triste notizia del corpo senza vita dell'attore, avvenuto nella sua casa di Studio City nelle prime ore della mattina di venerdì 17 marzo 2023. La causa della morte dinon è stata ancora svelata, ma le fonti del sito americano sostengono che il decesso sia avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto. L'attore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MajesticACTUAL : @TerryMatalas NOOOOO nonono not Lance Reddick. - GamingTalker : Lance Reddick, star del cinema e doppiatore di Destiny e Horizon, è morto a 60 anni - TheGBtv : A soli 60 anni, ci lascia Lance Reddick, un Attore che nel mondo dei videogiochi ha dato il volto in saghe come Hor… - saimonsays03 : RT @StefaniaC11: Non ci voglio credere - Alessia_Bomba : Ma diamine sta succedendo? Prima la morte di Lance Reddick e adesso Sam Neil che ha il cancro del sangue al terzo s… -