L'analisi della stagione del Benfica, prossimo avversario dell'Inter (Di venerdì 17 marzo 2023) Il sorteggio ha deciso che il prossimo avversario dell'Inter in Champions League sarà il Benfica (vedi sorteggi). Qui L'analisi della stagione del club portoghese. JOAO MARIO – La prima cosa che viene in mente pensando al Benfica in questo momento è Joao Mario. L'ex 10 nerazzurro a Milano non è mai riuscito a venir fuori, tanto meno nei vari prestiti. Ora che è un giocatore dei lusitani sta vivendo una stagione da sogno. Sono già ventuno i gol del portoghese in tutte le competizioni, numeri che con la maglia dell'Inter erano impensabili. L'ex incontrerà di nuovo il suo passato, ma il Benfica è molto di più. NUMERI – I portoghesi sono primi in campionato con 65 punti fatti in 24 partite. La distanza dalla seconda, il ...

