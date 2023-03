Lamm | «I giocatori guadagnano già abbastanza nei club | non possono scegliere la Nazionale per i soldi»

(Di venerdì 17 marzo 2023) La Sueddeutsche intervista l’ex calciatore tedesco Philipp Lahm, campione del mondo nel 2014. E’ direttore del torneo per i Campionati Europei 2024 in Germania. Parla di Rudi Völler, che ha preso il posto di Oliver Bierhoff dopo l’eliminazione della Germania dal Mondiale in Qatar. «Conosco le qualità di Rudi, sono cresciuto con lui. Da giovane mi sono accorto di quanta gioia e passione sprigiona, di quanta disciplina trasuda. La squadrapuò fare buon uso di tutto ciò ed è probabilmente per questo che è stato scelto». Secondo, latedesca si è un po’ adagiata dopo aver vinto il Mondiale del 2014. «Negli ultimi dieci anni è successo relativamente poco. La Coppa del mondo 2014 è stata un punto culminante. Forse, dopo, ci si è un po’ seduti, probabilmente si è pensato: dopotutto siamo campioni del mondo!». La ...

