L’americana che ha fatto nascere la figlia di due papà gay: «Non è un guadagno facile, si tratta di un impegno enorme» (Di venerdì 17 marzo 2023) Si chiama Becky ed è una “belly mommy“, mamma di pancia, americana di 32 anni. Due papà milanesi, uniti civilmente e desiderosi di allargare la loro famiglia, l’hanno scelta per la maternità surrogata. O gestazione per altri, come specifica uno dei due. Hanno fatto tutto all’estero, non essendo possibile praticarla in Italia. E alla fine del 2021 in California è nata la loro bimba, Celeste, nome di fantasia, che è a tutti gli effetti figlia di due papà anche a Milano. «Come riportato – spiega la coppia al Quotidiano Nazionale – sul registro dell’Anagrafe nel 2022». Ovvero prima che al Comune venisse imposto lo stop alla trascrizione degli atti di nascita esteri con genitori dello stesso sesso. I due l’hanno conosciuta dopo essersi rivolti a un’agenzia specializzata. L’ovulo è di una donatrice diversa da Becky. La ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Si chiama Becky ed è una “belly mommy“, mamma di pancia, americana di 32 anni. Duemilanesi, uniti civilmente e desiderosi di allargare la loro famiglia, l’hanno scelta per la maternità surrogata. O gestazione per altri, come specifica uno dei due. Hannotutto all’estero, non essendo possibile praticarla in Italia. E alla fine del 2021 in California è nata la loro bimba, Celeste, nome di fantasia, che è a tutti gli effettidi dueanche a Milano. «Come riportato – spiega la coppia al Quotidiano Nazionale – sul registro dell’Anagrafe nel 2022». Ovvero prima che al Comune venisse imposto lo stop alla trascrizione degli atti di nascita esteri con genitori dello stesso sesso. I due l’hanno conosciuta dopo essersi rivolti a un’agenzia specializzata. L’ovulo è di una donatrice diversa da Becky. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : L'amministrazione americana più #green della storia approva progetto da $8mld per estrazione petrolio in #Alaska,… - Giobegood : Giornalista Americana : LA CINA SONO 2000 ANNI CHE TENTA DI DISTRUGGERE L’AMERICA ???????????? PERFINO SPIANO OGNI AMERIC… - AdmiralReloade1 : L'Ucraina è l'ultima menzogna americana! E' una panzana talmente grande che li travolgerà per sempre. Ci saranno nu… - AdmiralReloade1 : E' fuori di qualsiasi dubbio che la società civile americana si sia disgregata in tutte le storture possibili è tem… - LEOREDBARON : RT @_Nico_Piro_: Sui cielo del Mar Nero. Un episodio sul quale chiaramente sappiamo poco o nulla nonostante l’apparente trasparenza america… -