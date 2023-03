L’ambasciatore italiano ricevuto dal presidente dell’Iraq (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ambasciatore d’Italia in Iraq, Maurizio Greganti è stato ricevuto nelle ultime ore del 7 Marzo 2024 a Baghdad dal presidente della repubblica iracheno, Abdul Latif Rashid. Lo si apprende da un comunicato della stessa sede diplomatica italiana. Nel comunicato si afferma che “è stato un incontro lungo, cordiale e affettuoso quello tra il presidente della Repubblica irachena, Abdul Latif Rashid, e L’ambasciatore d’Italia Maurizio Greganti”. L’ambasciatore “ha potuto illustrare alla prima carica dello Stato le direttrici lungo le quali l’Italia intende approfondire l’amicizia tra Italia e Iraq”. Durante l’incontro sono stati approfonditi i dettagli dei prossimi incontri istituzionali in programma tra i due Paesi. Greganti ha poi “descritto al presidente i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023)d’Italia in Iraq, Maurizio Greganti è statonelle ultime ore del 7 Marzo 2024 a Baghdad daldella repubblica iracheno, Abdul Latif Rashid. Lo si apprende da un comunicato della stessa sede diplomatica italiana. Nel comunicato si afferma che “è stato un incontro lungo, cordiale e affettuoso quello tra ildella Repubblica irachena, Abdul Latif Rashid, ed’Italia Maurizio Greganti”.“ha potuto illustrare alla prima carica dello Stato le direttrici lungo le quali l’Italia intende approfondire l’amicizia tra Italia e Iraq”. Durante l’incontro sono stati approfonditi i dettagli dei prossimi incontri istituzionali in programma tra i due Paesi. Greganti ha poi “descritto ali ...

