L'allarme siccità, focus sul Piemonte. L'acqua manca in 19 comuni (Di venerdì 17 marzo 2023) - Il 53% dei territori è in sofferenza idrica. I bacini non si riempiono, le riserve nevose sono il 60% in meno. Il ministro Picchetto Fratin annuncia un decreto da 7 mld per affrontare l'emergenza in ...

L'Onu lancia l'allarme: 'Entro il 2030, la domanda di acqua salirà del 40%' Un gruppo di esperti lancia l'allarme, in vista della Conferenza mondiale dell'Acqua dell'Onu, che ...e allo sviluppo di metodi di coltura che consumano meno acqua e sono più resistenti alla siccità. Il grido dei giovani di Coldiretti Cuneo al MAG di Savigliano: "No water no party" "No water no party" è il grido d'allarme lanciato dai giovani imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa che hanno preso parte al ...giovani imprenditori hanno posto l'attenzione sulla questione siccità,...