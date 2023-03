Ladre rom, il sondaggio di “Striscia” umilia il Pd: il 99% degli interpellati contro la Romano che le difende (video) (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladre rom, il sondaggio di Striscia la Notizia umilia definitivamente la sinistra milanese. Il Pd buonista a corrente alternata, schierato in difesa delle borseggiatrici rom quotidianamente in azione. E il partito della consigliera comunale dem a Palazzo Marino, Monica Romano, che si è scagliata contro «la violenza» di chi filma ladri e reati, stanati da coraggiosi cittadini: testimonianze che media e social rilanciano a ritmo serrato, per denunciare un fenomeno drammaticamente costante. Una situazione che ha animato le polemiche esplose dopo la criminalizzazione di chi attenta alla privacy delle borsaiole, e un dibattito infuocato sui social. Una discussione che il tg satirico di Canale 5 ha contribuito a lanciare, e che ha seguito e governato con la ormai celeberrima inchiesta a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023)rom, ildila Notiziadefinitivamente la sinistra milanese. Il Pd buonista a corrente alternata, schierato in difesa delle borseggiatrici rom quotidianamente in azione. E il partito della consigliera comunale dem a Palazzo Marino, Monica, che si è scagliata«la violenza» di chi filma ladri e reati, stanati da coraggiosi cittadini: testimonianze che media e social rilanciano a ritmo serrato, per denunciare un fenomeno drammaticamente costante. Una situazione che ha animato le polemiche esplose dopo la criminalizzazione di chi attenta alla privacy delle borsaiole, e un dibattito infuocato sui social. Una discussione che il tg satirico di Canale 5 ha contribuito a lanciare, e che ha seguito e governato con la ormai celeberrima inchiesta a ...

