Lacrime in diretta per Giovanna Botteri: gli scontri a Parigi non le lasciano scampo – VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) Giovanna Botteri, inviata in strada a Parigi, in diretta tv al tg 2 non è riuscita a trattenere le Lacrime a seguito delle proteste che stanno infiammando la città da giorni. Ma cosa è successo alla giornalista? Essere inviati sul posto non è di certo semplice come lavoro, soprattutto se ci si trova in zone L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 17 marzo 2023), inviata in strada a, intv al tg 2 non è riuscita a trattenere lea seguito delle proteste che stanno infiammando la città da giorni. Ma cosa è successo alla giornalista? Essere inviati sul posto non è di certo semplice come lavoro, soprattutto se ci si trova in zone L'articolo NewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria73049673 : RT @MichelaReina1: Convintissima di andare diretta in finale... In pochi attimi scopre di avere contro Orietta, lo studio, il pubblico, la… - fedifefe96 : @TheKateryn Non seguo la diretta xk quando stanno così preferisco non vedere???? xo cavolo certo che le mettono appos… - gatton3ro : ho visto la scena in diretta e oriana è tornata in camera quasi in lacrime, ma le sue fans pensano che il problema… - elica3001 : RT @MichelaReina1: Convintissima di andare diretta in finale... In pochi attimi scopre di avere contro Orietta, lo studio, il pubblico, la… - AnnabellaAndria : RT @MichelaReina1: Convintissima di andare diretta in finale... In pochi attimi scopre di avere contro Orietta, lo studio, il pubblico, la… -