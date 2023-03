L'acqua della fontana della Casa Bianca si colora di verde per San Patrizio (Di venerdì 17 marzo 2023) Washington, 17 marzo 2023 In occasione di San Patrizio l'acqua della fontana davanti alla Casa Bianca si colora di verde. Ecco le immagini. / Instagram Casa Bianca Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Washington, 17 marzo 2023 In occasione di Sanl'davanti allasidi. Ecco le immagini. / Instagram

