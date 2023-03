La troupe Rai di Linea Verde Start a Bergamo e Brescia per raccontare le capitali della cultura artigiana (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel prossimo weekend la troupe del programma Rai “Linea Verde Start” sarà a Bergamo e a Brescia per scoprire la storia, la cultura e le eccellenze artigiane delle due città capitali della cultura. Il programma di Rai 1 realizzato in esclusiva con Confartigianato e condotto da Federico Quaranta torna in onda il sabato alle ore 12 per raccontare l’Italia con i suoi paesaggi suggestivi e le storie vincenti di imprenditoria e delle botteghe dove sono custoditi la sapienza e il genio degli artigiani italiani. La tappa nella nostra provincia sarà venerdì 17 marzo e inizierà di prima mattina con un incontro con il burattinaio Pietro Roncelli e di seguito, alle 10.30 circa, con una visita ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel prossimo weekend ladel programma Rai “” sarà ae aper scoprire la storia, lae le eccellenze artigiane delle due città. Il programma di Rai 1 realizzato in esclusiva con Confto e condotto da Federico Quaranta torna in onda il sabato alle ore 12 perl’Italia con i suoi paesaggi suggestivi e le storie vincenti di imprenditoria e delle botteghe dove sono custoditi la sapienza e il genio degli artigiani italiani. La tappa nella nostra provincia sarà venerdì 17 marzo e inizierà di prima mattina con un incontro con il burattinaio Pietro Roncelli e di seguito, alle 10.30 circa, con una visita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaBergamo : Le telecamere di 'Linea Verde Start' raccontano le eccellenze dell'artigianato bergamasco: Il prossimo fine settima… - TgrRai : RT @TgrRaiER: Per 20 anni ha accompagnato i giornalisti che raccontavano la guerra e le difficoltà del suo Paese. Accolto in Italia con la… - TgrRaiER : Per 20 anni ha accompagnato i giornalisti che raccontavano la guerra e le difficoltà del suo Paese. Accolto in Ital… - walter_porcino : @HoaraBorselli ore con controlli da parte di caporali spesso loro connazionali condizioni spesso denunciate e qualc… - BurgisRic : RT @MarioSor1: @storie_italiane @eleonoradaniele Ma basta che i nostri soldi pubblici siano spese su inviati e troupe per argomenti di appa… -