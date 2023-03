La trappola atomica, un libro racconta come la bomba ha contaminato la cultura pop (Di venerdì 17 marzo 2023) Non era mai uscito fino a oggi un libro che riunisce tutte le opere culturali che trattano di bomba atomica. Nel periodo storico in cui l’incubo atomico torna a farsi sentire, forte come ai tempi della guerra fredda, ci ha pensato Camilla Sernagiotto. La giornalista del Corriere della Sera e di Sky TG24 ha appena pubblicato La trappola atomica. come la bomba ha contaminato la cultura pop (Ultra edizioni, 2023), un saggio che per la prima volta mette assieme e analizza tutti i film, i romanzi, le serie televisive, i fumetti, le opere d’arte, le canzoni, i videogiochi, i manga e perfino i cartoni animati che hanno trattato del fungo atomico. Il libro si pone come una ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) Non era mai uscito fino a oggi unche riunisce tutte le opereli che trattano di. Nel periodo storico in cui l’incubo atomico torna a farsi sentire, forteai tempi della guerra fredda, ci ha pensato Camilla Sernagiotto. La giornalista del Corriere della Sera e di Sky TG24 ha appena pubblicato Lalahalapop (Ultra edizioni, 2023), un saggio che per la prima volta mette assieme e analizza tutti i film, i romanzi, le serie televisive, i fumetti, le opere d’arte, le canzoni, i videogiochi, i manga e perfino i cartoni animati che hanno trattato del fungo atomico. Ilsi poneuna ...

