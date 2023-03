(Di venerdì 17 marzo 2023) Un’altra bufala storica è tornata a circolare. Si tratta di quella che riguarda l’attentato a, al quale sarebbe preceduto un caso dinell’ambito del quale l’ex ministra alla Salute avrebbe ricevuto 35 miliardi di lire. In questi giorni, la presuntacon protagonista la partigiana prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica sta invadendo prepotentemente i social. Sebbene al suo interno ci siano degli elementi di verità, molto altro di quello che si legge nei post su Facebook in queste ore è stato inventato. Per chi ha fretta: Circola unasecondo la quale all’ex ministra della Salutesarebbero stati offerti 35 miliardi di lire in un caso di. La ...

La storia di corruzione e dell'attentato a Tina Anselmi Open

