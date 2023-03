La sovranità tecnologica e l’indipendenza nazionale L’intervento di Cerra

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 marzo 2023) Viviamo in un presente eccezionale, in cui grandi cambiamenti avvengono in tempi rapidissimi. Un tempo nel quale crisi di diversa natura si susseguono facendo emergere tutti i grandi nodi irrisolti del recente passato; un tempo in cui l’idea stessa di futuro ha subito un’accelerazione imponendoci di prendere piena consapevolezza della portata e della velocità, innanzitutto, della rivoluzionedigitale e dei cambiamenti climatici in atto; un tempo in cui la guerra in Ucraina favorisce il disaccoppiamento tra Stati Uniti e Cina anche attraverso un ridimensionamento dell’off-shoring, che ha catene di approvvigionamento convenienti dal punto di vista economico, ma fragili, e con l’emergere del friend-shoring, il near-shoring, tutto con catene più legate ai rapporti geopolitici ma inevitabilmente più costose; un tempo in cui le banche centrali abbandonano la ...