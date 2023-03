La Sirenetta | Josh Gad difende la scelta di Halle Bailey definendo patetici gli hater

(Di venerdì 17 marzo 2023)Gad è intervenuto su Twitter perre ladicome star del film La, criticando l'odio rivolto nei confronti dell'attrice. La Sierenetta tornerà nelle sale con la nuova versione live-action e, fin dall'annuncio del casting, il progetto è stato sommerso dalle critiche al punto da spingere persinoGad are la protagonistae le scelte compiute dai produttori. La diffusione del nuovo trailer durante la serata degli Oscar ha riacceso l'attenzione degli spettatori nei confronti del film Lae i commenti negativi hanno colpito ancheGad, che ha collaborato con la Disney in occasione dei film di Frozen - Il Regno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #LaSirenetta: Josh Gad si scaglia contro chi critica il colore della pelle di Ariel -

La diffusione del nuovo trailer durante la serata degli Oscar ha riacceso l'attenzione degli spettatori nei confronti del film Lae i commenti negativi hanno colpito ancheGad , che ha ...LaGad interviene sui commenti razzisti rivolti ad Halle BaileyGad ha dato vita al primo personaggio dichiaratamente omossessuale della Disney , la "versione in live action" ...Gad ha così voluto commentare l'accaduto scagliandosi su Twitter contro i commenti razzisti: LEGGI - La: il regista svela il titolo e i dettagli della nuova canzone di Ariel LEGGI " ...

La Sirenetta: Josh Gad si scaglia contro chi critica il colore della ... BadTaste.it Cinema

Josh Gad è intervenuto su Twitter per difendere la scelta di Halle Bailey come star del film La Sirenetta, criticando l'odio rivolto nei confronti dell'attrice. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 17/03/2023 ...Josh Gad, interprete di Le Tont nel live action de La bella e la bestia e voce ufficiale di Olaf, ha difeso la giovane Halle Bailey dai pesanti insulti razzisti ricevuti per il suo casting nei panni ...