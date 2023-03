La semaglutide | il nuovo vizio hollywoodiano

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una nuova moda è esplosa tra i divi di Hollywood: la. Secondo le voci sui social questo medicinale favorirebbe il dimagrimento in maniera veloce e quasi miracolosa. Però non si tratta di un farmaco per far dimagrire ma è stato creato per combattere il diabete di tipo 2. Fortunatamente nel nostro paese, la vendita di questo medicinale è solo su ordinazione con prestazione di una ricetta medica, mentre negli Stati Uniti d’America e in Australia è più facile acquistarlo con risultati devastanti per i malati di diabete. Molte star hanno dichiarato di farne uso, compreso Elon Musk. Che cosa è la? Si tratta di una sostanza che imita l’azione del GLP-1, un ormone prodotto dall’intestino durante i pranzi, in grado di controllare la glicemia. Diciamo che riesce a regolare la secrezione dell’insulina in relazione con la quantità di ...