La scelta della Bce di alzare i tassi è fallimentare | dice Matteo Salvini

(Di venerdì 17 marzo 2023) «Le scelteBanca centrale europea sono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese». Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,, ha commentato nella trasmissione Radio Anch’io su Radio 1 la decisioneBce diancora idello 0,5 per cento. «Speriamo che la signora Lagarde interrompa il suo furore aumentistico altrimenti per una impresa o una famiglia chiedere un mutuo diventerà impossibile». La Banca centrale europea ha deciso di confermare il rialzo deiprogrammato dallo scorso mese, aumentando il costo del denaro di 50 punti base al 3,50 per cento. Un modo per mantenere la stabilità finanziaria e combattere l’inflazione, anche dopo la crisi annunciata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Unione Popolare chiede la revoca della nomina di Augusta #Montaruli a membro della Commissione Vigilanza Rai: “È un… - NicolaMorra63 : Il 21 marzo alle 10.00 sarò a piazza della Repubblica per la manifestazione nazionale delle vittime - famiglie, lav… - SIAE_Official : 'Scelta unilaterale e incomprensibile', la replica della Società alla decisione di #Meta di avviare la procedura di… - donnalisi8 : Rispettiamo la scelta della mamma di Antonella. Per il bene di Anto dobbiamo farla uscire! Votate Milena… - Maximomog : RT @ficantetony1: @GiorgiaMeloni Aldo Moro fu lasciato consapevolmente eliminare dai suoi compagni di partito della DC, per la precisione l… -

Per impostazione e intenzioni quindi la serie si candida a raccogliere il testimonemitica ... numero dei frame mediamente alto e diverse accortezze registiche, come per esempio ladi ...... resterà a Firenze contribuendo con 7 gol al ritornoFiorentina di Ranieri in A. Ai mondiali ... La federazione tedesca a quel punto non ha altrache escluderlo: "Faceva caldo, così almeno ......davvero È solo marketing I danni sono davvero gravi Prevenire nel dubbio è sempre la... minando anche la fase rigenerativapelle: dormire poco e male ha immediate conseguenze sul nostro ...

Uomini e Donne, oggi (giovedì 16 marzo) la scelta di Federico Nicotera: le anticipazioni (e gli spoiler) ilmessaggero.it

Così sintetizzava orgogliosamente, in fondo, l’ambiente dal quale veniva, e la scelta che aveva cambiato la sua giovinezza e dato un segno alla sua storia”. Ricordo che, in occasione del centenario ...Scrittrice e figlia del Premio Nobel Thomas, che nel 1933 aveva scelto l’esilio in Svizzera ... la prima volta di una corte penale internazionale chiamata a giudicare gli orrori della guerra ...