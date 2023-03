La Russia ha un presidente ricercato dall’Aia (Di venerdì 17 marzo 2023) Da ieri il popolo russo è rappresentato da un uomo accusato di essere un criminale di guerra. Su Vladimir Putin pende un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Da ieri il popolo russo è rappresentato da un uomo accusato di essere un criminale di guerra. Su Vladimir Putin pende un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. La visita, spiega il Cremlino, servirà… - AmbCina : Il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 marzo a 22 marzo - putino : Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov aveva già dichiarato lo scorso 14 marzo che la Ru… - agnelli_giorgio : RT @ProgettoLepanto: ??La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, considera le sue decisioni nulle, ha dett… - CCKKI : RT @agambella: La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del presidente della Federazione Russa… -