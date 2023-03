La Roma resiste con la Real Sociedad e vola ai quarti di Europa League! (Di venerdì 17 marzo 2023) La Roma fa 0-0 con la Real Sociedad e vola ai quarti di Europa League. Decisivo il 2-0 dell’Olimpico. Per Mourinho altro super traguardo. Lazio eliminata (vedi articolo). Sono sei dunque le squadre italiane ancora in corsa fra Champions (tre), Europa (due) e Conference League (una) quarti? Partita di grande cuore e sacrificio della Roma contro la Real Sociedad a San Sebastian. L’obiettivo è quello di arrivare ai quarti di Europa League difendendo il 2-0 dell’andata all’Olimpico. Nel primo tempo, i giallorossi riescono a gestire bene l’ondata spagnola sfiorando il gol con Dybala. Nel finale addirittura è Smalling a portare in vantaggio i suoi, ma l’arbitro annulla tutto ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Lafa 0-0 con laaidiLeague. Decisivo il 2-0 dell’Olimpico. Per Mourinho altro super traguardo. Lazio eliminata (vedi articolo). Sono sei dunque le squadre italiane ancora in corsa fra Champions (tre),(due) e Conference League (una)? Partita di grande cuore e sacrificio dellacontro laa San Sebastian. L’obiettivo è quello di arrivare aidiLeague difendendo il 2-0 dell’andata all’Olimpico. Nel primo tempo, i giallorossi riescono a gestire bene l’ondata spagnola sfiorando il gol con Dybala. Nel finale addirittura è Smalling a portare in vantaggio i suoi, ma l’arbitro annulla tutto ...

