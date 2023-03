La Roma regge, la Lazio crolla: addio en plein per l’Italia (Di venerdì 17 marzo 2023) Umori opposti per le due Romane nel giovedì europeo: la Roma resiste in Spagna, la Lazio non riscatta la sconfitta dell’andata Mancavano all’appello solo loro, le due squadre Romane, per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Umori opposti per le duene nel giovedì europeo: laresiste in Spagna, lanon riscatta la sconfitta dell’andata Mancavano all’appello solo loro, le due squadrene, per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bertolca10 : Roma ai quarti di finale di #EuropaLeague. Contro la Real Sociedad regge il pullman piazzato contro gli assalti ibe… - DAZN_IT : La Roma regge all'Anoeta ?? I giallorossi volano ai quarti di finale ?? #UEL #DAZN - MomentiCalcio : Il muro di Mourinho regge agli assalti della Real Sociedad: Roma ai quarti di Europa League - alfonso_unial : A Roma........perché non a Milano? Non c'è senso istituzionale.......andavano incontrate sul posto il giorno dopo,… - jazzmusic52 : @lucianonobili Asfalta ? Se il vino non lo regge l’uva la mangi a chicchi . Così si dice nei peggiori bar di Roma ?? -