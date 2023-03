La riforma delle pensioni senza voto: in Francia esplode la rabbia (Di venerdì 17 marzo 2023) Sulla riforma delle pensioni, punto cardine della sua campagna elettorale, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di forzare la mano. Vista la mancata certezza di avere i numeri per l'approvazione del testo, che prevede l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, il governo presieduto da Elisabeth Borne ha attivato davanti all'Assemblea nazionale l'articolo 49.3 della Costituzione che permette di approvare la riforma senza il voto del Parlamento. Borne si è assunta "la responsabilità" della scelta ma in Aula si è scatenata la protesta con i deputati dell'opposizione che hanno fischiato sonoramente la premier e hanno intonato la Marsigliese. Dopo aver perso la maggioranza parlamentare all'Assemblea nazionale lo scorso anno, il presidente Macron non è quindi riuscito ad ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Sulla, punto cardine della sua campagna elettorale, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di forzare la mano. Vista la mancata certezza di avere i numeri per l'approvazione del testo, che prevede l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, il governo presieduto da Elisabeth Borne ha attivato davanti all'Assemblea nazionale l'articolo 49.3 della Costituzione che permette di approvare laildel Parlamento. Borne si è assunta "la responsabilità" della scelta ma in Aula si è scatenata la protesta con i deputati dell'opposizione che hanno fischiato sonoramente la premier e hanno intonato la Marsigliese. Dopo aver perso la maggioranza parlamentare all'Assemblea nazionale lo scorso anno, il presidente Macron non è quindi riuscito ad ...

