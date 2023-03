La provincia è per i depressi. La vera città a misura d’uomo è proprio Milano (Di venerdì 17 marzo 2023) A seguito di un errore umano, mi sono trasferito in una cittadina a caso vicino a Milano e, da allora, chiunque mi incontri non dice altro: “Hai fatto bene, a differenza di Milano la cittadina a caso è a misura d’uomo”. Dipende dalla misura o, meglio, dipende dall’uomo. Il sottinteso del complimento è che in questa cittadina, o in una qualsiasi equivalente, si copre il grosso della distanza a piedi, ci si conosce un po’ tutti, c’è un cinema, c’è un teatro, ciascuno ha il bar di fiducia dove bene o male ricasca a scadenze fisse. Si dà in sostanza per scontato che la cittadina debba essere a misura d’uomo depresso, e che lo stato ordinario dell’uomo consista nel rattrappimento, nel terrore del vasto e dell’ignoto; insomma che la natura umana coincida con l’originaria ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) A seguito di un errore umano, mi sono trasferito in una cittadina a caso vicino ae, da allora, chiunque mi incontri non dice altro: “Hai fatto bene, a differenza dila cittadina a caso è a”. Dipende dallao, meglio, dipende dall’uomo. Il sottinteso del complimento è che in questa cittadina, o in una qualsiasi equivalente, si copre il grosso della distanza a piedi, ci si conosce un po’ tutti, c’è un cinema, c’è un teatro, ciascuno ha il bar di fiducia dove bene o male ricasca a scadenze fisse. Si dà in sostanza per scontato che la cittadina debba essere adepresso, e che lo stato ordinario dell’uomo consista nel rattrappimento, nel terrore del vasto e dell’ignoto; insomma che la natura umana coincida con l’originaria ...

