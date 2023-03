La Polonia manda 4 jet a Kyjiv | la Cina spedisce fucili d’assalto alla Russia

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lainvierà all’Ucraina quattro jet militari Mig-29, diventando il primo paese Nato are caccia adall’inizio della guerra. Lo ha comunicato il presidente polacco Andrzej Duda chiarendo che pur trattandosi di aerei di fabbricazione sovietica ceduti negli anni 90 dRepubblica democratica tedesca sono stati revisionati e pur essendofine della vita operativa sono tuttora efficienti. Laè stata anche la prima nazione Nato a fornire all’Ucraina i carri armati Lepoard 2, fabbricati in Germania. Nel frattempo la China North Industries Group Corporation Limite, vial governo, ha inviato milleall’esercito russo senza comunicarlo al resto del mondo. Lo scoop è del quotidiano Politico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La #Polonia è il primo Paese della #Nato a fornire aerei da combattimento all'#Ucraina. Pechino sollecita la ripres… - Giangi_ilBoomer : Massimiliano #Romeo (#Lega): «I #barconi di profughi ce li manda #Putin, intervenga la #NATO». Parla di quel Puti… - globalistIT : - anielloforino : @ultimenotizie E secondo voi la Polonia manda i Mig in Ucraina senza l’approvazione degli USA? È ovvio che gli USA… - ravel80262268 : @GPTurchi Non la trovano delegano alla Polonia la manutenzione e la logistica. E la Polonia manda il conti all'ue -

... che i due allenatori confermano rispetto alla gara d'andata giocata nove giorni fa in; ... Il successo arriva già sul 15 - 12 ela contesa al golden set. Il parziale di spareggio inizia ...Varsaviaquattro Mig - 29 a Kyiv e smantella un piano russo per sabotare l'invio di equipaggiamenti ... in, per vedere il fermento dell'occidente nell'aiutare l'Ucraina. Rzeszów è uno dei ...Larompe gli indugi degli alleati e diventa il primo Paese della Nato a fornire jet militari all' Ucraina , mentre Usa e Russia continuano a litigare per l'incidente del drone Usa nel Mar Nero e ...

Notizie dal mondo oggi: Polonia vs Russia Limes

Micol Flammini è giornalista del Foglio. Scrive di Europa, soprattutto orientale, di Russia, di Israele, di storie, di personaggi, qualche volta di libri, calpestando volentieri il confine tra ...L’annuncio dei Mig è stato dato dal presidente polacco Andrzej Duda in una conferenza stampa a Varsavia col presidente ceco Petr Pavel. «Abbiamo una dozzina di Mig ricevuti negli anni ’90 dalla ...