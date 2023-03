(Di venerdì 17 marzo 2023) Sono infatti 68,19,9 per cento su base settimanale, 42 in area medica dedicata e 25 negli altri reparti. Un solo paziente in rianimazione

La pandemia fa meno paura: in Umbria ricoverati covid al minimo LA NAZIONE

Sono infatti 68, meno 19,9 per cento su base settimanale, 42 in area medica dedicata e 25 negli altri reparti. Un solo paziente in rianimazione Perugia, 17 marzo - In Umbria la pandemia arretra. E di ...i numeri relativi all'andamento della pandemia: nell'ultima settimana, secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione, ci sono stati 1.742 nuovi casi di positività, un centinaio in meno rispetto ...