La palla di neve che iniziò a rotolare a valle sul crinale, diventó presto una valanga. (Di venerdì 17 marzo 2023) È proprio vero che la prudenza non è mai troppa e che il conto va fatto sempre in presenza dell'oste. Così chi è stato risoluto nel defininire circoscritto il caso della banca SVB in America, avrà dovuto fare una brusca frenata e quindi iniziare a fare uno o più passi a marcia indietro dopo quanto è accaduto alla CS, il Credito Svizzero. Anche per quest' ultima lo scivolone si è evidenziato in poche ore, sebbene i motivi che lo hanno causato siano stati ben diversi da quelli alla base di ciò che è successo oltreoceano pochi giorni fa. Procedendo con ordine, la prima osservazione va fatta su quanto accomuna (poco) quelle debacle del sistema bancario e su quanto (tanto) le separa. Non sembri di rimando una battuta se si fa un aggancio tra la dicotomia appena tratteggiata e i tipi di inflazione, altrettanto diversi, di quà e di là dell' Atlantico. I due continenti, meglio riferirsi alle ...

