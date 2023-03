“La ‘Ndrangheta nel cantiere per la nuova Pediatria di Padova”: interdittiva antimafia per l’azienda della parente del boss Grande Aracri (Di venerdì 17 marzo 2023) “È con Grande orgoglio ed emozione che annuncio l’avvio dei lavori per la nuova Pediatria di Padova: un’opera strategica per la sanità in Veneto”. Esattamente un anno fa, nel marzo del 2022, il governatore Luca Zaia presentava con queste parole un investimento da 61 milioni di euro, finanziato con i fondi del Pnrr e interamente a carico del bilancio regionale. Un’opera moderna e all’avanguardia, articolata su 8 piani per oltre 20mila mq di superficie, con una capacità di 168 posti letto. Nei lavori di costruzione è però riuscita ad infiltrarsi, attraverso la catena dei subappalti, un’impresa edile colpita in questi giorni da una interdittiva antimafia della Prefettura di Padova perché ritenuta vicina alla ‘Ndrangheta cutrese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) “È conorgoglio ed emozione che annuncio l’avvio dei lavori per ladi: un’opera strategica per la sanità in Veneto”. Esattamente un anno fa, nel marzo del 2022, il governatore Luca Zaia presentava con queste parole un investimento da 61 milioni di euro, finanziato con i fondi del Pnrr e interamente a carico del bilancio regionale. Un’opera moderna e all’avanguardia, articolata su 8 piani per oltre 20mila mq di superficie, con una capacità di 168 posti letto. Nei lavori di costruzione è però riuscita ad infiltrarsi, attraverso la catena dei subappalti, un’impresa edile colpita in questi giorni da unaPrefettura diperché ritenuta vicina allacutrese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rolandoroccando : RT @fattoquotidiano: “La ‘Ndrangheta nel cantiere per la nuova Pediatria di Padova”: interdittiva antimafia per l’azienda della parente del… - fattoquotidiano : “La ‘Ndrangheta nel cantiere per la nuova Pediatria di Padova”: interdittiva antimafia per l’azienda della parente… - lametino : `Ndrangheta, operazione contro cosca nel Crotonese: 6 arresti - - infoitinterno : ‘Ndrangheta, operazione contro cosca nel crotonese, 6 arresti - corrierelamezia : ‘Ndrangheta, operazione contro cosca nel crotonese, 6 arresti - -

Usura ed estorsioni, 6 arresti nel Crotonese Le indagini hanno permesso di delineare la gravità delle attività della locale di 'ndrangheta di Petilia Policastro e di rilevare i suoi interessi criminali in seno alla realtà imprenditoriale del ... 'Ndrangheta, operazione contro cosca nel Crotonese: 6 arresti Gli esiti dell'attività investigativa, secondo quanto riferito, hanno consentito di delineare l'attuale operatività della locale di 'ndrangheta Petilia Policastro e di rilevare gli interessi ... 'Ndrangheta, operazione contro cosca nel crotonese, 6 arresti - Corriere di Lamezia Gli esiti dell'attività investigativa, secondo quanto riferito, hanno consentito di delineare l'attuale operatività della locale di 'ndrangheta Petilia Policastro e di rilevare gli interessi ... Le indagini hanno permesso di delineare la gravità delle attività della locale di 'di Petilia Policastro e di rilevare i suoi interessi criminali in seno alla realtà imprenditoriale del ...Gli esiti dell'attività investigativa, secondo quanto riferito, hanno consentito di delineare l'attuale operatività della locale di 'Petilia Policastro e di rilevare gli interessi ...Gli esiti dell'attività investigativa, secondo quanto riferito, hanno consentito di delineare l'attuale operatività della locale di 'Petilia Policastro e di rilevare gli interessi ... 'Ndrangheta, una multinazionale mafiosa che si è espansa in tutto il ... Antimafia Duemila