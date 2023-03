La ministra Santanché all’apertura della BMT: “Le fiere portano turismo di qualità” (Di venerdì 17 marzo 2023) La ministra del turismo Daniela Santanché presente a Napoli per l’apertura della Borsa Mediterranea del turismo che si tiene fino a sabato nella Mostra d’Oltremare. “Perché sono importanti le fiere? Perché portano un turismo di qualità e questo è molto importante”. Lo ha spiegato la ministra del turismo Daniela Santanché a Napoli per l’apertura della Borsa Leggi su 2anews (Di venerdì 17 marzo 2023) LadelDanielapresente a Napoli per l’aperturaBorsa Mediterranea delche si tiene fino a sabato nella Mostra d’Oltremare. “Perché sono importanti le? Perchéundie questo è molto importante”. Lo ha spiegato ladelDanielaa Napoli per l’aperturaBorsa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGazzettinoves : A #Napoli la Borsa Mediterranea del #Turismo (#Bmt), la Ministra Santanchè: “Vogliamo un turismo di qualità” -… - cinquewit : MOSTRA D'OLTREMARE Borsa Mediterranea del Turismo, la numero 26 inaugurata dalla ministra Daniela Santanchè NAPOLI… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | 'Obiettivo sostenibilità per il turismo italiano', incontro promosso dall'Associazion… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | 'Obiettivo sostenibilità per il turismo italiano', incontro promosso dall'Associazione Civita in collaborazion… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | 'Obiettivo sostenibilità per il turismo italiano', incontro promosso dall'Associazione Civita in collabo… -