La minaccia dei tifosi olandesi a un mese da Roma-Feyenoord: ‘Distruggeremo la città’ (Di venerdì 17 marzo 2023) Nonostante debbano ancora iniziare, l’atmosfera per i quarti di finale di Europa League – dove la Roma ritrova gli atleti del Feyenoord – è già tesa. A riguardo, non è passato inosservato il commento degli ultras di Rotterdam al post con il quale la squadra guidata da Mourinho ha annunciato l’esito del sorteggio e il nuovo faccia a faccia. Sorteggi Europa League e Conference in diretta: Juventus Sporting Lisbona, Roma Feyenoord, Fiorentina, gli abbinamenti dei quarti di finale Europa League: Roma – Feyenoord ai quarti di finale, cresce la tensione “Distruggeremo la vostra città”, queste le parole utilizzate dagli ultras del Feyenoord sotto il post di Mourinho una volta annunciato l’esito del sorteggio che vede la Roma e il Feyenoord ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Nonostante debbano ancora iniziare, l’atmosfera per i quarti di finale di Europa League – dove laritrova gli atleti del– è già tesa. A riguardo, non è passato inosservato il commento degli ultras di Rotterdam al post con il quale la squadra guidata da Mourinho ha annunciato l’esito del sorteggio e il nuovo faccia a faccia. Sorteggi Europa League e Conference in diretta: Juventus Sporting Lisbona,, Fiorentina, gli abbinamenti dei quarti di finale Europa League:ai quarti di finale, cresce la tensione “Distruggeremo la vostra città”, queste le parole utilizzate dagli ultras delsotto il post di Mourinho una volta annunciato l’esito del sorteggio che vede lae ilai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Il progetto di regolamento UE in discussione per la creazione dello Spazio europeo dei dati sanitari, minaccia la n… - Alberto199000 : RT @Boske_DG: ? La Corea del Nord si dichiara pronta allo 'scontro aperto' con Stati Uniti e Corea del Sud Pyongyang considera le azioni… - CorriereCitta : La minaccia dei tifosi olandesi a un mese da Roma-Feyenoord: ‘Distruggeremo la città’ - Sign_Chester : @ImolaOggi Io ovviamente mi astengo dal sostenere che la Russia (ed il mondo multipolare) al massimo minaccia gli s… - mybluemoons : + repentaglio la vita dei suoi cari, di nuovo, quando ormai la rivoluzione era già iniziata e non ci sarebbe stato… -