La Meloni alla Cgil: “Non so cosa aspettarmi ma mi sembra giusto esserci. La contrapposizione ha un ruolo positivo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Accompagnata dal leader della confederazione Maurizio Landini, e ‘salutata’ sia dagli applausi che dal coro di ‘Bella Ciao’, prendendo posto al congresso della Cgil in svolgimeto a Rimini, la premier Giorgia Meloni ha confidato: “Non so cosa aspettarmi ma mi sembra giusto esserci”. Meloni: “Io vengo fischiata più o meno da quando avevo 16 anni, sono 30 anni che qualcuno mi fischia. Sono cavaliere al merito di questa materia” Salita sul paco, la presidente del Consiglio ha esordito: “Ringrazio tutta la Cgil per l’invito. Ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie: pensati sgradita. Slogan efficace. anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica… Ho letto alcune ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) Accompagnata dal leader della confederazione Maurizio Landini, e ‘salutata’ sia dagli applausi che dal coro di ‘Bella Ciao’, prendendo posto al congresso dellain svolgimeto a Rimini, la premier Giorgiaha confidato: “Non soma mi”.: “Io vengo fischiata più o meno da quando avevo 16 anni, sono 30 anni che qualcuno mi fischia. Sono cavaliere al merito di questa materia” Salita sul paco, la presidente del Consiglio ha esordito: “Ringrazio tutta laper l’invito. Ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie: pensati sgradita. Slogan efficace. anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica… Ho letto alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - CarloCalenda : Apro i giornali oggi e leggo di questo titanico confronto declinato anche in vestiti e borsette (alla faccia del ri… - Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - MilanoNaturalia : @fattoquotidiano Governo di corrotti mentecatti che tolgono Rdc (c'è in tutti I Paesi UE e l'UE lo vuole) a 800.000… - plexsus65 : RT @GiuseppeConteIT: Meloni al Congresso della Cgil ha attaccato le riforme del @Mov5Stelle per chi è in difficoltà e la nostra proposta di… -