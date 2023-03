La mamma di Antonella scrive una lettera a Pier Silvio e minaccia di querelare Orietta (Di venerdì 17 marzo 2023) La mamma e il papà di Antonella Fiordelisi hanno deciso di sfamarci e dopo i post di ieri sera, oggi la signora ha scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi (!) attaccando apertamente gli autori, gli influencer che scrivono male contro sua figlia e pure Orietta Berti, che sarà trascinata “nelle sedi opportune”. “Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando. Detto ciò, le vorrei far ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 marzo 2023) Lae il papà diFiordelisi hanno deciso di sfamarci e dopo i post di ieri sera, oggi la signora ha scritto unaaperta aBerlusconi (!) attaccando apertamente gli autori, gli influencer che scrivono male contro sua figlia e pureBerti, che sarà trascinata “nelle sedi opportune”. “Carissimo, sono unapreoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando. Detto ciò, le vorrei far ...

