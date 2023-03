La Maison francese Diptyque lancia la fragranza L’Eau Papier

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una nuova Eau de Toilette, con muschi bianchi e accordo di vapore di riso, il cui iconico ovale è stato reinterpretato dall’artista Alix Waline Attraverso la sua storia, la sua natura e il suo nome,celebra il momento creativo e il mezzo essenziale per esprimerlo e concretizzarlo, ovvero la carta. Aggiungendo l’inchiostro, l’immaginazione si scatena, materializzando il pensiero dell’artista. Proprio come hanno sempre fatto i tre fondatori di– Desmond Knox-Leet, Christiane Montadre-Gautrot e Yves Coueslant. Caratteristica della, la scoperta dei sentori e la nascita di unacominciano sempre attraverso l’espressione grafica in un gesto creativo dove naso e mano si incontrano. Visione, odore e immagine diventano così gli ingredienti che portano ...