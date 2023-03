La madre di Antonella Fiordelisi è arrabbiata con Signorini | “Mia figlia non si tratta così”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 16 marzo, la mamma di una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5 ha detto basta. In una lunghissima lettera pubblicata sul profilo Instagram di, la, la signora Milvia ha criticato duramente la rete e soprattutto il conduttore Alfonsoe Orietta Berti. LadiconNella lettera aperta indirizzata a Piersilvio Berlusconi, la signorasi dice ”preoccupata per la salute psico-fisica della” e punta il dito contro la crudeltà usata verso la, ”soprattutto degli autori nel far sentire sbagliata una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilaria_fumarola : RT @Sophia99275623: NON sono fan di ANTONELLA ne sua simpatizzante però ho letto questa lettera di sua madre e mi sento di sottoscrivere og… - Loredanataberl1 : RT @_soleilandia_: Il padre e la madre di Antonella sono i peggiori genitori di tutte le edizioni del gf. - Salvato62427733 : RT @_soleilandia_: Il padre e la madre di Antonella sono i peggiori genitori di tutte le edizioni del gf. - Alesiumm : RT @_soleilandia_: Il padre e la madre di Antonella sono i peggiori genitori di tutte le edizioni del gf. - GFucci58 : RT @Sophia99275623: NON sono fan di ANTONELLA ne sua simpatizzante però ho letto questa lettera di sua madre e mi sento di sottoscrivere og… -

Cristina Marzoli si sbilancia suFiordelisi e Nikita Pelizon Cristina Marzoli è stata ospite dell'ultima puntata del GF Vip Party. Intervistata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, la ...'Lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi', così ladiintitola questo lungo messaggio per il figlio di Silvio Berlusconi, che gestisce le reti Mediaset. Così la mamma di...Le probabili formazioni Sport [ 17/03/2023 ] Dimentica bimbo di 2 anni in auto:patteggia 10 ... cosìMaci di Cantine Due Palme.

La madre di Antonella Fiordelisi scrive a Piersilvio Berlusconi ... Fanpage.it

Non volendo entrare nel merito delle valutazioni da parte della madre di Antonella, che di certo non starà facendo i salti di gioia per la figlia in lacrime, è impossibile non rimanere stupiti di ...Oggi la madre ha pubblicato una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi ... ha parlato del suo rapporto con Antonella Fiordelisi e di alcuni suoi ex compagni d'avventura. (ComingSoon.it) L'ormai ex ...