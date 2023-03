La lezione delle coppe europee: il nostro calcio è meno in crisi di quanto pensiamo (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre italiane ai quarti di finale di Champions League. Sei ancora in gara in tutte le competizioni europee, su sette che vi si erano qualificate. Due dati che non si vedevano da tempo, il primo dal 2006, il secondo addirittura dal 1999 e che ci dicono che forse il calcio italiano, pur con tutti i suoi problemi, sta meno peggio di quanto tante volte ci raccontiamo. Se poi consideriamo che il calcio europeo, da diversi anni, sta diventando appannaggio di un gruppo di squadre sempre più ristretto tra le quali quelle italiane hanno spesso fatto fatica a entrare, il dato è ancora più entusiasmante. Guardando il tabellone della Champions League, possiamo notare come ci sia la concreta possibilità, almeno statisticamente parlando, di vedere un’italiana in finale: la vincitrice di Napoli-Milan, ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre italiane ai quarti di finale di Champions League. Sei ancora in gara in tutte le competizioni, su sette che vi si erano qualificate. Due dati che non si vedevano da tempo, il primo dal 2006, il secondo addirittura dal 1999 e che ci dicono che forse ilitaliano, pur con tutti i suoi problemi, stapeggio ditante volte ci raccontiamo. Se poi consideriamo che ileuropeo, da diversi anni, sta diventando appannaggio di un gruppo di squadre sempre più ristretto tra le quali quelle italiane hanno spesso fatto fatica a entrare, il dato è ancora più entusiasmante. Guardando il tabellone della Champions League, possiamo notare come ci sia la concreta possibilità, alstatisticamente parlando, di vedere un’italiana in finale: la vincitrice di Napoli-Milan, ...

