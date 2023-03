La Lazio saluta l'Europa (Di venerdì 17 marzo 2023) Europa amara. Anche la Conference finisce male. Ai quarti va l'Az Alkmaar, con merito per quanto visto nel doppio confronto. Anche stavolta finisce 2-1, come all'andata: vantaggio Lazio con Felipe Anderson, poi la rimonta inesorabile degli olandesi a segno con Karlsson e Pavlidis i migliori di una squadra che ha saputo sfruttare gli errori dei biancocelesti. Az in formazione tipo e reduce da tre vittorie consecutive in campionato (terzo posto a soli cinque punti dalla capolista Feyenoord). Sarri sorprende tutti e si affida a un turn over moderato: Provedel scavalca Maximiano in porta, difesa inedita con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, quest'ultimo all'esordio in biancoceleste. A centrocampo riposa Luis Alberto, dentro il terzetto Milinkovic, Vecino e Basic, in attacco Cancellieri sostituisce Pedro e affianca Felipe e Zaccagni. Si comincia con ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023)amara. Anche la Conference finisce male. Ai quarti va l'Az Alkmaar, con merito per quanto visto nel doppio confronto. Anche stavolta finisce 2-1, come all'andata: vantaggiocon Felipe Anderson, poi la rimonta inesorabile degli olandesi a segno con Karlsson e Pavlidis i migliori di una squadra che ha saputo sfruttare gli errori dei biancocelesti. Az in formazione tipo e reduce da tre vittorie consecutive in campionato (terzo posto a soli cinque punti dalla capolista Feyenoord). Sarri sorprende tutti e si affida a un turn over moderato: Provedel scavalca Maximiano in porta, difesa inedita con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, quest'ultimo all'esordio in biancoceleste. A centrocampo riposa Luis Alberto, dentro il terzetto Milinkovic, Vecino e Basic, in attacco Cancellieri sostituisce Pedro e affianca Felipe e Zaccagni. Si comincia con ...

