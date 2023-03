La Lazio saluta la Conference League: l’Az Alkmaar vince 2-1 (Di venerdì 17 marzo 2023) Alkmaar – La Lazio esce sconfitta dalla trasferta in Olanda: replicando il risultato dell’andata, l’Az Alkmaar vince 2-1 e strappa il biglietto per i quarti di Conference League. Apre le marcature Felipe Anderson, risponde un gol incredibile di Klasson. Nel secondo tempo Pavlidis la chiude. AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. Dopo un quarto d’ora di studio, i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con una percussione da destra di Odgaard per Pavlidis che non inquadra lo specchio della porta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– Laesce sconfitta dalla trasferta in Olanda: replicando il risultato dell’andata,2-1 e strappa il biglietto per i quarti di. Apre le marcature Felipe Anderson, risponde un gol incredibile di Klasson. Nel secondo tempo Pavlidis la chiude. AZ(4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. Dopo un quarto d’ora di studio, i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con una percussione da destra di Odgaard per Pavlidis che non inquadra lo specchio della porta ...

