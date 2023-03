La Lazio saluta la Conference, l’Az Alkmaar vince 2-1 (Di venerdì 17 marzo 2023) Alkmaar (OLANDA) (ITALPRESS) – La Lazio non riesce nell’impresa di ribaltare l’esito della gara di andata e saluta la Conference League perdendo 2-1 contro l’Az Alkmaar nella gara di ritorno degli ottavi di finale. I biancocelesti avevano sbloccato il risultato con Felipe Anderson per poi subire il ribaltone olandese con i gol di Karlsson e Pavlidis, uno per tempo. La sconfitta di martedì scorso sembrava già una sentenza per la squadra di Sarri, che anche all’Olimpico era andata in vantaggio poi si era fatta rimontare dagli olandesi incassando la sconfitta per 2-1. Chiamati a rovesciare il risultato, i biancocelesti dimostrano di non snobbare la competizione. Anche l’annunciato turnover, per preservare i big in vista del derby di domenica contro la Roma, alla fine non c’è stato. In ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023)(OLANDA) (ITALPRESS) – Lanon riesce nell’impresa di ribaltare l’esito della gara di andata elaLeague perdendo 2-1 contronella gara di ritorno degli ottavi di finale. I biancocelesti avevano sbloccato il risultato con Felipe Anderson per poi subire il ribaltone olandese con i gol di Karlsson e Pavlidis, uno per tempo. La sconfitta di martedì scorso sembrava già una sentenza per la squadra di Sarri, che anche all’Olimpico era andata in vantaggio poi si era fatta rimontare dagli olandesi incassando la sconfitta per 2-1. Chiamati a rovesciare il risultato, i biancocelesti dimostrano di non snobbare la competizione. Anche l’annunciato turnover, per preservare i big in vista del derby di domenica contro la Roma, alla fine non c’è stato. In ...

