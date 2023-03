La Juventus è pronta a rinnovare un big: stipendio faraonico (Di venerdì 17 marzo 2023) La Juventus sembra essere piuttosto decisa sul rinnovo di un big; ecco quanto andrebbe a prendere il giocatore. Una stagione che sta entrando nel vivo con la Juventus impegnata su tre fronti e con la voglia di arrivare all’ultimo atto sia della Coppa Italia sia dell’Europa League. I bianconeri hanno le possibilità per andare a vincere due trofei ma la strada, in entrambe le competizioni, è ancora lunga. LaPresseIn attesa di capire come si svilupperà la stagione, i bianconeri sembra stiano pensando già al futuro; uno degli obiettivi per il prossimo anno è il rinnovo di un giocatore determinante all’interno del sistema di gioco di Allegri. Stiamo parlando di Di Maria; come sappiamo l’argentino ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Dopo una prima parte di stagione decisamente poco positiva (complice, molto probabilmente, la presenza del ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 marzo 2023) Lasembra essere piuttosto decisa sul rinnovo di un big; ecco quanto andrebbe a prendere il giocatore. Una stagione che sta entrando nel vivo con laimpegnata su tre fronti e con la voglia di arrivare all’ultimo atto sia della Coppa Italia sia dell’Europa League. I bianconeri hanno le possibilità per andare a vincere due trofei ma la strada, in entrambe le competizioni, è ancora lunga. LaPresseIn attesa di capire come si svilupperà la stagione, i bianconeri sembra stiano pensando già al futuro; uno degli obiettivi per il prossimo anno è il rinnovo di un giocatore determinante all’interno del sistema di gioco di Allegri. Stiamo parlando di Di Maria; come sappiamo l’argentino ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Dopo una prima parte di stagione decisamente poco positiva (complice, molto probabilmente, la presenza del ...

