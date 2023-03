La Juve vince a Friburgo? Allegri, raptus rabbioso a fine gara: "Così non va" (Di venerdì 17 marzo 2023) Un 2-0 netto al Friburgo con le reti di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che proietta la Juve ai quarti di Europa League. Massimiliano Allegri è contento per il risultato, meno per la prestazione dei suoi nella ripresa dato che, pur essendo in superiorità numerica, hanno subito molto l'iniziativa dei tedeschi. E il toscano, in disappunto per tale situazione, lo ha subito fatto notare ai microfoni di Sky nel post-match: "Era importante passare il turno, abbiamo giocato una buona partita nel primo tempo — dice — In vantaggio di un uomo dobbiamo fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Ci siamo creati qualche difficoltà, anche perché per loro non cambiava niente. Più tenevamo la palla e più era facile non subire queste situazioni". Allegri: “Contento dell'aspetto psicologico, ma non possiamo commettere gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Un 2-0 netto alcon le reti di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che proietta laai quarti di Europa League. Massimilianoè contento per il risultato, meno per la prestazione dei suoi nella ripresa dato che, pur essendo in superiorità numerica, hanno subito molto l'iniziativa dei tedeschi. E il toscano, in disappunto per tale situazione, lo ha subito fatto notare ai microfoni di Sky nel post-match: "Era importante passare il turno, abbiamo giocato una buona partita nel primo tempo — dice — In vantaggio di un uomo dobbiamo fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Ci siamo creati qualche difficoltà, anche perché per loro non cambiava niente. Più tenevamo la palla e più era facile non subire queste situazioni".: “Contento dell'aspetto psicologico, ma non possiamo commettere gli ...

