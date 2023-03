Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La #Juve ritrova Amorim: l'incredibile coincidenza che spaventa i tifosi: Il pericoloso precedente dell'allenatore… - quotidianoweb : RT @LAltravoce: Europa League, ai quarti Juve all'esame Sporting, la Roma ritrova il Feyenoord - Il Quotidiano del Sud - ilquotidianoweb : RT @LAltravoce: Europa League, ai quarti Juve all'esame Sporting, la Roma ritrova il Feyenoord - Il Quotidiano del Sud - LAltravoce : Europa League, ai quarti Juve all'esame Sporting, la Roma ritrova il Feyenoord - Il Quotidiano del Sud - Solo_La_Lazio : ???? Urna fortunata per la Roma ???? Sporting per la Juve ?? Il sorteggio di Europa League ?? -

L'urna di Nyon ha decretato che la Juventus dovrà affrontare lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League . La squadra portoghese è arrivata a questo traguardo dopo aver eliminato, a ...... ma vogliamo andare avanti" 14:31 Inzaghi: "Vogliamo regalare un altro sogno a tifosi" 14:29 Spalletti: "Per il Napoli non è stato un buon sorteggio" 13:12 La Romail Feyenoord 13:10...Lase la vedrà con lo Sporting Lisbona, che ha sorprendentemente eliminato ai rigori l'Arsenal, capolista in Premier e tra le favorite. Per la Roma remake della finale di Conference League 2022: ...

La Juve ritrova Amorim: l'incredibile coincidenza che spaventa i tifosi Corriere dello Sport

Chiedere per informazioni a Juventus e Brugge o, in alternativa ... Paulinho, Trincao. La Roma ritrova l'avversaria della finale di Conference League di quasi un anno fa. Sempre allenata da Slot, la ...Nei sorteggi a Nyon l’urna regala il replay della finale della Conference League per i giallorossi, che ritroveranno gli olandesi dopo il ... Europa League, i quarti di finale di Juve e Roma e le date ...