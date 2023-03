La guerra in Ucraina impone una risposta unitaria, europea e atlantica (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - "Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia a valori che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 162 anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Costituzione, Inno e Bandiera sono guida per un'Italia fondata su pace, libertà e diritti umani "La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. La Costituzione, l'Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - "Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia a valori che ciuna fermain seno alla comune identità, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 162 anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Costituzione, Inno e Bandiera sono guida per un'Italia fondata su pace, libertà e diritti umani "La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. La Costituzione, l'Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci ...

