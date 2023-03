La guerra dei mondi: lo specchio dell'11 settembre (Di venerdì 17 marzo 2023) LA guerra DEI mondi Italia 1 ore 23.40 Con Tom Cruise, Dakota Fanning e Tim Robbins. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 2005. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Un padre di famiglia, divorziato da tempo sta portando i figli a fare un weekend. Ma il suolo ha un sussulto. Si aprono voragini e da queste emergono macchine mostruose. E' in atto un'invasione aliena. Cruise lo capisce prima degli altri e fugge colla figliolanza attraverso l'America. Il suo obiettivo è la Costa Atlantica dove pare che gli invasori non si siano ancora manifestati. Ma sembra sia solo questione di tempi. Gli alieni sono inarrestabili. Almeno coi tradizionali mezzi militari. Per fortuna la Terra è piena di germi. I terrestri si sono adattati da anni, Gli alieni no e vengono annientati. PERCHE' VEDERLO Perché Spielberg fa meraviglie cogli effetti speciali ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) LADEIItalia 1 ore 23.40 Con Tom Cruise, Dakota Fanning e Tim Robbins. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 2005. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Un padre di famiglia, divorziato da tempo sta portando i figli a fare un weekend. Ma il suolo ha un sussulto. Si aprono voragini e da queste emergono macchine mostruose. E' in atto un'invasione aliena. Cruise lo capisce prima degli altri e fugge colla figliolanza attraverso l'America. Il suo obiettivo è la Costa Atlantica dove pare che gli invasori non si siano ancora manifestati. Ma sembra sia solo questione di tempi. Gli alieni sono inarrestabili. Almeno coi tradizionali mezzi militari. Per fortuna la Terra è piena di germi. I terrestri si sono adattati da anni, Gli alieni no e vengono annientati. PERCHE' VEDERLO Perché Spielberg fa meraviglie cogli effetti speciali ...

