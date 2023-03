La Giornata Mondiale del Sonno: il decalogo da seguire a tavola della biologa nutrizionista per un sonno rigenerante (Di venerdì 17 marzo 2023) In occasione della Giornata Mondiale del sonno, Uber Eats ha stilato in collaborazione con la dottoressa Martina Donegani, esperta biologa nutrizionista, un decalogo dedicato al rapporto tra cibo e questo importante momento della Giornata, anzi della notte. Non fa eccezione il food delivery: che si cucini a casa o si scelga un cibo pronto da farsi consegnare a domicilio, l’importanza della scelta giusta è cruciale per dormire bene. Quasi un italiano su tre dorme un numero insufficiente di ore e uno su sette si dichiara insoddisfatto della qualità del proprio sonno. Insomma, i disturbi del sonno secondo un recente studio pubblicato sull’autorevole rivista Scientific Reports da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) In occasione delladel, Uber Eats ha stilato in collaborazione con la dottoressa Martina Donegani, esperta, undedicato al rapporto tra cibo e questo importante momento della, anzi della notte. Non fa eccezione il food delivery: che si cucini a casa o si scelga un cibo pronto da farsi consegnare a domicilio, l’importanza della scelta giusta è cruciale per dormire bene. Quasi un italiano su tre dorme un numero insufficiente di ore e uno su sette si dichiara insoddisfatto della qualità del proprio. Insomma, i disturbi delsecondo un recente studio pubblicato sull’autorevole rivista Scientific Reports da ...

