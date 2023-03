(Di venerdì 17 marzo 2023) È il modello di riduzione oraria messo in campo dalla P. Prestiti srl, ex Pistoia Prestiti, che gestisce, tra le altre, la neo filiale pistoiese di Gruppo Banca Mediolanum

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dora_markus : @MastriTina Io sì,certo. È un dovere dei lavoratori (medici, infermieri ecc) lavorare per 7,36 ore al giorno in cui… - miciomorbidoso : RT @Galantuomo76: Forza che è quasi finita la giornata lavorativa - Il_Frottoliere : @BaermannJoseph @pieterj53 @AleEquilibrium Sono 5 ore di treno se ti sposti con quel treno preciso lì a quell'ora l… - Galantuomo76 : Forza che è quasi finita la giornata lavorativa - _11_ornella_ : Finita la mia giornata lavorativa che si fa? Si cazzeggiaaaaa -

È il modello di riduzione oraria messo in campo dalla P. Prestiti srl, ex Pistoia Prestiti, che gestisce, tra le altre, la neo filiale pistoiese di Gruppo Banca MediolanumPer esempio, sapete che per la verniciatura occorrono quasi quattro mesi di lavoro da parte degli artigiani francesi, tenuto conto di unadi 8 ore Manifattura artigianale Bugatti:...... anche per un'uscita didattica superiore alle 8 ore, allora avrebbe diritto al rimborso dei pasti consumati durante lae dovrebbe essere rimborsato del pagamento di eventuali ...

La giornata lavorativa si accorcia, ma lo stipendio resta invariato LA NAZIONE

“Sono passati tre anni da quando il Covid è arrivato nel nostro paese – esordisce Anelli - e si celebra la giornata del ricordo delle vittime ... perché solo attraverso un lavoro in team, un lavoro ...Oggi, 17 marzo, si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale ... la solidarietà e la partecipazione, il lavoro e la dignità. In una parola, c’è il bene comune. Seguendo i principi e i valori della ...