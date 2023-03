La Generazione Z e il lavoro che non piace | “Il 60% cambierebbe lavoro domani mattina”

Leggi su fmag

(Di venerdì 17 marzo 2023) LaZ non ci sta più. Dopo anni di pandemia che ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare e gli obiettivi di vita dei lavoratori italiani, oggi l’Osservatorio BenEssere Felicità avvisa istituzioni, imprenditori e stakeholder di tutte le aziende italiane: i primi dati del 2023 dimostrano che la crisi nel mondo delrischia di cronicizzarsi. Per il terzo anno consecutivo l’associazione Ricerca Felicità misura lo stato di salute della felicità e del benessere dei lavoratori, sia nella dimensione aziendale sia in quella individuale e sociale. “Uno dei dati più allarmanti è che oggi laZ raggiunge quasi il 60% di risposte positive alla possibilità di cambiare professione nel breve, superando persino le altre generazioni che già avevano ampiamente dimostrato la voglia di trovare ...