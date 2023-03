La Francia ribolle contro l’atto di forza di Macron: centinaia di arresti, il governo si blinda (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo gli ultimi sviluppi politici sulla riforma delle pensioni in Francia e le immediate contestazioni in tutto il Paese contro l’adozione del disegno di legge di riforma delle pensioni attraverso il ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione, in un messaggio indirizzato tra gli altri al prefetto di Parigi e ai direttori della polizia e della gendarmeria nazionale, il ministro dell’Interno francese, Geral Darmanin ha chiesto l’adozione nei prossimi giorni di misure di protezione rafforzate per i funzionari eletti: “nell’ambito della mobilitazione contro la riforma delle pensioni, i funzionari eletti, e tra loro i parlamentari, sono talvolta oggetto di minacce, offese o atti dolosi quali danni a beni o proprietà“, si legge nella lettera citata da France Télevisions. La tensione è tornata a salire ieri sera in tutto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo gli ultimi sviluppi politici sulla riforma delle pensioni ine le immediate contestazioni in tutto il Paesel’adozione del disegno di legge di riforma delle pensioni attraverso il ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione, in un messaggio indirizzato tra gli altri al prefetto di Parigi e ai direttori della polizia e della gendarmeria nazionale, il ministro dell’Interno francese, Geral Darmanin ha chiesto l’adozione nei prossimi giorni di misure di protezione rafte per i funzionari eletti: “nell’ambito della mobilitazionela riforma delle pensioni, i funzionari eletti, e tra loro i parlamentari, sono talvolta oggetto di minacce, offese o atti dolosi quali danni a beni o proprietà“, si legge nella lettera citata da France Télevisions. La tensione è tornata a salire ieri sera in tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiannettiMarco : RT @EnnioRemondino: Sfida di Macron al Parlamento sulle pensioni, forzatura democratica pericolosa. Francia in rivolta per la pensione a 64… - vittori14669787 : RT @EnnioRemondino: Sfida di Macron al Parlamento sulle pensioni, forzatura democratica pericolosa. Francia in rivolta per la pensione a 64… - mocettast : RT @EnnioRemondino: Sfida di Macron al Parlamento sulle pensioni, forzatura democratica pericolosa. Francia in rivolta per la pensione a 64… - EnnioRemondino : Sfida di Macron al Parlamento sulle pensioni, forzatura democratica pericolosa. Francia in rivolta per la pensione… - remocontro_it : La sfida di Macron al Parlamento sulle pensioni, forzatura pericolosa. Francia in rivoltaper la pensione a 64 anni.… -