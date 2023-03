La Francia brucia per la riforma delle pensioni, altro che pagliacciate sull’antifascismo (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Incredibile, Oltralpe i sindacati fanno i sindacati, si occupano cioè di tutelare i diritti dei lavoratori e portano in piazza milioni di persone per contestare il governo su questioni cruciali per l’economia e la vita delle persone. altro che le pagliacciate sull’antifascismo a cui siamo, purtroppo, abituati in Italia. E così la Francia sta “bruciando”, dopo che il governo ha varato la contestatissima riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento. Sì perché nonostante il clima molto teso, il presidente Emmanuel Macron ha fatto passare il provvedimento, tramite il primo ministro Elisabeth Borne, utilizzando il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese. riforma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Incredibile, Oltralpe i sindacati fanno i sindacati, si occupano cioè di tutelare i diritti dei lavoratori e portano in piazza milioni di persone per contestare il governo su questioni cruciali per l’economia e la vitapersone.che lea cui siamo, purtroppo, abituati in Italia. E così lasta “ndo”, dopo che il governo ha varato la contestatissimasenza il voto del Parlamento. Sì perché nonostante il clima molto teso, il presidente Emmanuel Macron ha fatto passare il provvedimento, tramite il primo ministro Elisabeth Borne, utilizzando il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese....

